Turquia/referendo

Apoiantes do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, começaram já a festejar a vitória do "sim" no referendo que dá mais poderes ao chefe de Estado, com 51,32%, quando estão contados 98,4 por cento dos votos.

Os votos a favor no referendo, para decidir sobre o reforço de poderes de Erdogan, tinham uma vantagem de quase 1,3 milhões o que garante a vitória ao "sim", embora a proporção possa ainda variar.

Os dados são da agência turca Anadolu, que está a transmitir os resultados ao minuto, na sua página da internet.