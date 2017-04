Turquia/Referendo

O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, reivindicou a vitória do "sim" no referendo de hoje sobre uma reforma constitucional, que reforça os poderes do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Meus caros concidadãos, de acordo com os resultados não oficiais, o referendo para a presidencialização do sistema terminou com [uma vitória do] Sim", disse Yildirim num discurso de vitória na sede do seu partido, o AKP, em Ancara.

Os resultados divulgados pela agência turca Anadolu indicam uma vitória do 'sim' com 51,35%, quando estavam contados 99,17% dos votos.