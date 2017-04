Hóquei em patins

A Argentina conquistou hoje o Torneio das Nações de hóquei em patins, em Montreux, depois de vencer Portugal na final, por 6-5, com um golo apontado pelo portista Reinaldo Garcia, no último minuto.

A seleção lusa, que era tetracampeã em título e soma 18 troféus, perdeu a possibilidade de alcançar o ‘penta’ frente à regressada Argentina, que fez a primeira aparição desde 2011 e já tinha vencido a prova em 1989 e 1993.

O jogo, que estava empatado a dois ao intervalo, acabou por ser bastante equilibrado, tendo sido resolvido apenas no último minuto com um golo do jogador do FC Porto Reinaldo Garcia.

“Portugal fez um jogo muito intenso, muito forte, frente ao campeão do Mundo em título. Crescemos neste Torneio de Montreux, mostrámos que podemos estar nas decisões, mas hoje o fator sorte não caiu para nós”, afirmou o selecionador luso, Luis Sénica.

O técnico luso lembrou que o sexto golo argentino aconteceu “muito em cima do final”, acrescentando que Portugal poderia “ter levado a partida para o golo de ouro”, mas que, mesmo perdendo, conseguiu “perturbar a Argentina”, com o conjunto “jovem” que apresentou na Suíça.

Por Portugal, João Rodrigues, do Benfica, foi o marcador de serviço, ao apontar quatro dos cinco golos. O outro golo foi marcado por Gonçalo Alves, outro jogador dos ‘dragões'.

Com o ‘póquer’ na final, João Rodrigues, líder dos marcadores do campeonato nacional, foi eleito o melhor jogador do torneio, enquanto o Pedro Henriques, emprestado pelo Benfica ao Réus, foi escolhido como o melhor guarda-redes.

Pelos argentinos, e além do autor do tento da vitória, faturaram Matias Platero, Matias Pascual (duas vezes), o benfiquista Carlos Nicolía e Lucas Ordoñez.

A Espanha garantiu o terceiro lugar, após vencer a França por 5-3, com reviravolta nos últimos 15 minutos, depois de ter estado a perder por 3-2.

Angola surpreendeu e venceu a Itália por 9-4, conquistando a quinta posição da prova, enquanto o anfitrião Montreux ficou em último, ao perder por 5-4, após prolongamento, com o Chile.