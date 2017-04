Actualidade

O Facebook divulgou um comunicado condenando o homicídio, em Cleveland, estado norte-americano do Ohio, transmitido no domingo em direto na rede social, classificando-o com um "crime horrendo".

A empresa sublinhou o seu compromisso em "manter um ambiente seguro no Facebook".

A polícia norte-americana diz que Steve Stephens matou a tiro Robert Goodwin Sr., de 74 anos, no domingo à tarde, enquanto filmava e transmitia o ato em direto no Facebook.