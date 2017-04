Actualidade

A concentração de professores prevista para terça-feira em Lisboa pretende ser "a primeira de várias ações" para reivindicar a resolução de problemas dos docentes, disse à Lusa o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, que admite convocar uma greve.

Segundo o dirigente sindical da Federação Nacional dos Professores (Fenprof, será realizado no 3.º período do ano letivo um debate "de forma mais organizada" com os docentes, estando em cima da mesa a possibilidade do "recurso à greve e a uma grande manifestação".

A Fenprof convocou uma concentração na terça-feira, às 15:00, junto ao Ministério da Educação, em Lisboa, seguindo depois para São Bento, com uma faixa de 550 metros que dá "rosto" às várias reivindicações dos docentes.