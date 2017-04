Actualidade

O vice-Presidente dos Estados Unidos declarou hoje que a "era da paciência estratégica acabou" em relação à Coreia do Norte, perante a indisponibilidade do regime para eliminar armas nucleares e mísseis balísticos.

Aos jornalistas que acompanharam a visita à fronteira entre as duas Coreias, Mike Pence disse que o Presidente norte-americano, Donald Trumpm tem esperança que a China use a sua "influência extraordinária" para pressionar a Coreia do Norte a abandonar as armas.

O vice-presidente norte-americano, que apelidou o mais recente teste de míssil falhado do Norte "uma provocação", disse que os Estados Unidos e aliados vão atingir os seus objetivos através de "meios pacíficos ou, em última instância, quaisquer meios necessários" para proteger a Coreia do Sul e estabilizar a região.