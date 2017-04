Actualidade

O grupo extremista filipino Abu Sayyaf decapitou um pescador que tinha sequestrado, informaram hoje fontes militares, pouco depois de a organização perder um dos líderes num conflito com exército.

Noel Besconde, capitão de um barco de pesca filipino que tinha sido sequestrado em dezembro no Mar de Celebes, foi decapitado na passada quinta-feira no sul do país por membros do grupo rebelde, disse o porta-voz do exército, Ray Tiongson.

Os extremistas cortaram a cabeça da vítima e gravaram um vídeo a que as Forças Armas das Filipinas tiveram acesso.