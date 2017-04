Actualidade

Mais de 450 milhões de euros foram atribuídos aos municípios portugueses no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado do POSEUR, o programa aprovou até agora 637 candidaturas de projetos de investimento de responsabilidade dos municípios portugueses, às quais foram atribuídos 456 milhões de euros do Fundo de Coesão.

Este valor, refere a nota, "representa cerca de 50% do financiamento comunitário total atribuído pelo POSEUR a todos os projetos aprovados".