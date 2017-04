Actualidade

A CP - Comboios de Portugal vendeu duas antigas carruagens, conhecidas como napolitanas, que se encontravam fora de serviço comercial desde 2001, para viagens turísticas em Espanha, disse à Lusa fonte oficial da empresa.

De acordo com fonte oficial da empresa, o comprador é uma entidade privada que tem como objetivo a reabilitação e utilização para fins turísticos, em Espanha, recusando dar o valor do negócio, alegando confidencialidade.

As carruagens napolitanas, produzidas em Nápoles, Itália, entraram ao serviço da CP na década de 30 do século XX, nas linhas de Porto - Póvoa de Varzim e, posteriormente, no Tua.