Exposição

Retrata a história da maior aventura da humanidade e Portugal vai ser o primeiro País a recebê-la. Falamos da impressionante exposição Cosmos Discovery sobre a descoberta do espaço, que inclui mais de 200 artefatos originais das missões espaciais dos EUA e URSS e de Agências Espaciais de todo o mundo.

A exposição está em digressão mundial e já tem itinerário calendarizado por vários países para os próximos 15 anos. Em Portugal já aterrou no Terreiro das Missas, junto à Estação Fluvial de Belém. A produção é da World Crew Events, a mesma que trouxe a Real Bodies à Cordoaria Nacional em 2015/2016.

A exposição Cosmos Discovery vai ocupar uma área de 2500 m2 dividida em galerias, que permitem reviver as histórias reais dos heróis que atravessaram a fronteira para o espaço exterior.

São centenas de itens que mapeiam o desenvolvimento dos vôos espaciais tripulados, desde os primórdios até às missões atuais e até mesmo as planeadas para um futuro próximo.

Entre modelos realistas de foguetes e cápsulas, modelos passo a passo de estações orbitais e documentos únicos autênticos, a Cosmos Discovery apresenta o satélite soviético Sputnik, a cadela Laika, a cápsula do chimpanzé americano Enos, a história de Yuri Gagarin - o primeiro humano no espaço - e um modelo à escala da nave americana Mercury.

As outras galerias apresentam o programa Apollo - incluindo o rover lunar usado pelas tripulações americanas para explorar a Lua - bem como o rover soviético Lunokhod Lunar; uma vasta gama de fatos espaciais e outros equipamentos (desde os modelos historicos até aos mais recentes, adaptados a voos espaciais de longa duração numa estação orbital); os três módulos básicos originais da nave soviética Soyuz estão também em exposição.

Os visitantes terão também a oportunidade de ver asteróides com dezenas de milhões de anos, objectos da Estação Espacial Internacional (ISS) e o equipamento original do Centro de Controle da Missão em Houston são das passagens mais apreciadas. Os fãs de tecnologia apreciarão ver uma parte original do motor F1 usado no foguete Saturno V, que carregava as missões Apollo para a Lua. Graças à Exposição Cosmos Discovery, este motor está a ser exibido fora dos EUA pela primeira vez.

A parte final da exposição oferece um vislumbre dos planos mais recentes para colonizar Marte e outros projetos de Agências Espaciais de todo o mundo. No final existe ainda uma zona interativa do Cosmo Camp, onde os visitantes interessados podem experimentar alguns módulos de treino dos astronautas bem como experiencias 3D.