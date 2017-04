Digressão

Para os The Gift, Altar é um sonho tornado realidade. Produzido pelo icónico Brian Eno e misturado por Flood, este álbum é quase um projeto de vida que se realiza e que os The Gift se preparam para apresentar ao vivo.

Da digressão que já conta com datas até maio, destaque para o próximo concerto que é já a 19 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Composto por dez canções intemporais, este disco foi criado durante dois anos e pensado ao longo de três. Resultam, entre si, como o retrato perfeito de uma banda que está constantemente a evoluir e a crescer artisticamente.

Ao vivo, este disco transforma-se num espetáculo que retrata todas as emoções vividas ao longo deste processo e que convida o público a dançar, vibrar e celebrar o presente.

Com um forte conceito visual, a digressão promete agitar os palcos com uma sonoridade que vai oscilando entre a pop alternativa e eletrónica.

Na agenda, seguem-se salas como Centro Cultural Vila Flor em Guimarães (21 de abril), Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão (22 de abril), Teatro Aveirense (25 de abril), Teatro de Vila Real (26 de abril), Teatro das Figuras em Faro (29 de abril) e Casa da Música do Porto (dia 1 de maio).

ALTAR TOUR:

ABRIL

Quarta-feira 19 - Grande Auditório do CCB - Lisboa

Sexta-feira 21 - Centro Cultural Vila Flor - Guimarães

Sabado 22 - Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

Terça-feira 25 - Teatro Aveirense - Aveiro

Quarta-feira 26 - Teatro Municipal de Vila Real

Sabado 29 Abril - Teatro das Figuras - Faro

MAIO

Segunda-feira 1 - Casa da Musica - Porto

Quarta-feira 3 - Auditório do Convento de São Francisco - Coimbra

Sexta-feira 5 de Maio - Cine Teatro Avenida - Castelo Branco

Sabado 6 - Teatro Circo - Braga