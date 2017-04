Tires/Acidente

A queda de uma aeronave registada hoje em Tires, Cascais, provocou a morte a uma pessoa que estava em terra, além da dos quatro ocupantes, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa não tinha ainda mais informações sobre esta quinta vítima mortal.

Segundo fonte oficial do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a aeronave descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois da descolagem e caído perto da superfície comercial LIDL.