Tires/Acidente

Três dos ocupantes da aeronave que hoje caiu em Tires, Cascais, eram franceses e o quarto era suíço, informou a Proteção Civil, acrescentando que o aparelho se dirigia para Marselha, em França.

Segundo o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, André Fernandes, os ocupantes eram todos adultos.

A quinta vítima mortal encontrava-se no parque de estacionamento do supermercado LIDL, junto do qual caiu a aeronave, de matrícula suíça.