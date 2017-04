Novo Banco

O PSD pediu hoje a renegociação das condições do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução sobre o Novo Banco, declarando que "importa assegurar" que o valor que o Estado "recebe seja pelo menos igual ao valor" emprestado.

Num projeto de resolução hoje entregue no parlamento, e assinado, entre outros, pelo líder do partido, Pedro Passos Coelho, e pela vice-presidente e antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, os social-democratas advogam ser necessário "rever as condições da renegociação do empréstimo anunciadas a 21 de março, encontrando vias alternativas que assegurem que os contribuintes não são penalizados".

Em 21 de março, prossegue o PSD, o Governo "acordou uma renegociação muito substancial dos termos do empréstimo concedido pelo Estado ao Fundo de Resolução em agosto de 2014, tendo em vista a capitalização do Novo Banco, no valor de 3.900 milhões de euros".