Actualidade

As tarifas de gás natural aplicadas às famílias que se mantêm no mercado regulado deverão descer em média 1,1% a partir de 01 de julho, de acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Esta variação tarifária representa uma descida de cerca de 15 cêntimos numa fatura média mensal de cerca de 13 euros, o que corresponde a um casal sem filhos, e de cerca de 28 cêntimos por mês para uma fatura média de cerca de 24 euros, o que corresponde a um casal com filhos.

Segundo a proposta do regulador da energia apresentada hoje ao Conselho Tarifário, as tarifas transitórias de gás natural aplicadas aos consumidores que se mantêm no mercado regulado deverão descer em média 1,1% para consumos inferiores ou iguais a 10.000 metros cúbicos (consumidores domésticos e serviços), 1,3% para os consumos acima de 10.000 metros cúbicos (pequena indústria) e 2,4% para os consumidores de média pressão (indústria).