Actualidade

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou às Forças Armadas Bolivarianas (FAB) que se dispersem por todo o país, antecipando o novo protesto convocado pela oposição, que deverá ocorrer na quarta-feira nos 24 estados.

"Desde o primeiro 'toque de Diana' (toque militar usado para acordar os soldados), desde o primeiro cantar do galo, as FAB estarão nas ruas, dizendo 'Viva a união cívico-militar', 'Viva a revolução bolivariana'", afirmou na segunda-feira.

Nicolás Maduro falava num ato transmitido pela televisão estatal venezuelana durante o qual ordenou ao exército que marche "em defesa da moral, da honra, do compromisso com a pátria" e contra os "traidores da pátria, que a partir do estrangeiro, de Miami, Bogotá e Santo Domingo triangulam conspirações".