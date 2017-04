Actualidade

O processo de demolição de 23 construções ilegais na ilha do Farol, no Algarve, avança hoje e deverá demorar cerca de uma semana, disse à Lusa o presidente da Sociedade Polis Ria Formosa.

Segundo José Pacheco, das 36 construções previstas para demolição apenas 23 foram consignadas ao empreiteiro, já que 13 se encontram protegidas por providências cautelares, interpostas antes e já depois das posses administrativas, efetuadas no final de fevereiro.

"Durante o dia de hoje vai haver a montagem do estaleiro e vão ser salvaguardadas as questões ambientais, com a retirada das telhas de amianto", explicou José Pacheco, estimando que o processo se prolongue por uma semana, embora depois tenha que se fazer a reposição das condições naturais dos locais onde estavam as construções.