Actualidade

A Câmara de Arouca está a desenvolver, com cerca de 70 proprietários do concelho, um projeto-piloto que visa criar um corredor florestal de 12 quilómetros apenas com árvores autóctones mais resistentes ao fogo do que o eucalipto.

Segundo revelou hoje à Lusa o presidente da Câmara Municipal, o projeto, a ser monitorizado ao longo de dez anos, arrancará em setembro com a plantação de cerca de 80 mil árvores dispostas por uma faixa de terreno com 10 metros de largura a partir da estrada, no percurso entre o centro da vila e os passadiços do Paiva.

"Vamos usar cinco espécies de árvores autóctones que são mais resilientes e não deixam crescer grande vegetação sob as suas copas - sobreiros, castanheiros, bétulas, cerejeiras e carvalhos - e depois assumiremos a gestão deste corredor ao longo de dez anos, antes de devolvermos essa responsabilidade aos proprietários", explicou José Artur Neves.