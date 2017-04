França/Eleições

O porta-voz do candidato da esquerda radical francesa às eleições presidenciais Jean-Luc Mélenchon recusa dar apoio ao PS, à semelhança do que sucede em Portugal, considerando que "a situação é muito diferente".

"Os nossos amigos do Bloco [de Esquerda] ou ajudavam a experiência socialista do PS português ou seria a direita que iria para o poder", sustentou Alexis Corbière, acrescentando que o BE "é bastante crítico ainda hoje" do executivo liderado por António Costa.

Alexis Corbière disse que "após cinco anos de François Hollande, era evidente que ia haver uma rejeição da população do candidato do Partido Socialista, fosse quem fosse" e apontou como "um erro" que o candidato do PS, Benoît Hamon, "a única coisa que soube dizer foi que era preciso aliar-se a ele".