França/Eleições

O porta-voz de Jean-Luc Mélenchon, candidato da esquerda radical às eleições presidenciais francesas, disse à Lusa que se está a assistir a uma "etapa nova na história de França".

Numa corrida eleitoral com 11 candidatos, Jean-Luc Mélenchon, do movimento A França Insubmissa, faz parte dos quatro favoritos, de acordo com as sondagens, aparecendo taco-a-taco com Emmanuel Macron (centro), Marine Le Pen (extrema-direita) e François Fillon (direita).

"Esta eleição marca uma etapa nova na história de França: as velhas formações políticas são muito largamente rejeitadas e são as novas forças, como A França Insubmissa, que emergem", afirmou Alexis Corbière, em entrevista à Lusa, a menos de uma semana da primeira volta das eleições presidenciais, a 23 de abril.