França/Eleições

O candidato conservador às presidenciais francesas, François Fillon, declarou-se hoje preocupado com "a atitude imprevisível e, em certa medida, perigosa" do presidente norte-americano, Donald Trump, na gestão de algumas das crises internacionais.

"Mais do que nunca, a Europa deve recuperar a sua independência", disse Fillon, numa entrevista à emissora Europe 1, ao ser questionado sobre o comportamento de Trump e em particular sobre as felicitações que dirigiu ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pela vitória no referendo para reforçar os seus poderes.

Considerando que Erdogan "está a fazer a democracia retroceder" na Turquia, assinalou que a "França deve ter uma voz independente" dos Estados Unidos na cena internacional e que a sua intenção é evitar "um retorno à Guerra Fria".