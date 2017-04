Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje a realização de eleições legislativas antecipadas para o dia 08 de junho.

"Decidi convocar legislativas antecipadas para 08 de junho", disse Theresa May numa declaração surpresa perante a sua residência oficial, em Downing Street, Londres, três semanas após o lançamento do processo de saída da União Europeia ('Brexit').

Para validar a realização do escrutínio, a primeira-ministra deverá ainda obter o aval do Parlamento britânico, com uma maioria de dois terços.