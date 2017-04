Turquia/Referendo

O principal partido da oposição na Turquia, o CHP, anunciou que vai apresentar hoje ao Alto Conselho Eleitoral (YSK) um pedido de anulação do referendo de domingo sobre o reforço dos poderes do presidente Recep Tayyip Erdogan.

O pedido será apresentado pelas 14:30 (12:30 em Lisboa), adiantou o partido social-democrata em comunicado.

Um responsável do partido deveria reunir-se com o presidente do YSK duas horas mais cedo.