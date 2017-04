Actualidade

Cerca de dois milhões e meio de votos no referendo constitucional na Turquia podem ter sido manipulados e caso fossem revistos alteravam o resultado, alertou hoje Alev Korun observadora do Conselho da Europa.

"Suspeita-se que mais de 2,5 milhões de votos tenham sido manipulados", disse Korun à rádio pública austríaca ORF.

As declarações da observadora do Conselho da Europa, que acompanhou o referendo de domingo na Turquia, são coincidentes com as denúncias da oposição turca que admite impugnar os boletins que não estavam visados pelo selo das mesas eleitorais.