Actualidade

O CDS-PP apresenta hoje, no parlamento, um projeto de resolução em que recomenda ao Governo do PS apoiado pelas esquerdas que inclua o compromisso de "retomar as reformas estruturais" do anterior executivo PSD-CDS, de direita.

A proposta é feita no texto do projeto de resolução que é hoje apresentada em conferência de imprensa e que será discutido na quarta-feira, na Assembleia da República, conjuntamente com o Programa de Estabilidade (PE) e o Programa Nacional de Reformas (PN/Reformas).

No texto, o CDS pede ao Governo que faça uma revisão do PE e do PN/Reformas e que os submeta a votação.