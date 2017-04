Actualidade

O Grupo Europac (Papeles y Cartones de Europa S.A.) vendeu a sociedade que presta serviços de transporte marítimo no Porto Comercial de Viana do Castelo (Europac Logística) à Servinoga, do Grupo Nogar, por 2,7 milhões de euros.

Em comunicado, o grupo ligado à indústria do papel e do cartão para embalagem, a operar em Portugal, Espanha e França, indicou que a transação representou para si uma mais-valia de 2,3 milhões de euros.

A venda ocorreu face à "vontade de desinvestir em ativos não estratégicos", lê-se no comunicado, que referiu que o comprador assinou um contrato de longo prazo com descontos progressivos sobre os preços praticados atualmente à Europac Kraft Viana (produção e comercialização de papéis 'kraftliner' para embalagem de cartão canelado).