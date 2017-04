Actualidade

Uma campanha de "combate ao extremismo e discurso de ódio em Portugal" foi lançada por um grupo de alunos do mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Coimbra (UC), foi hoje anunciado.

Denominada 'Respeech', a campanha "acaba de ser lançada por um grupo de alunos do mestrado em Relações Internacionais/Estudos da Paz, Segurança e Desenvolvimento" da Faculdade de Economia de Coimbra, afirma a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O projeto é desenvolvido em parceria com o Facebook e com a agência EdVenture Partners (EVP) no âmbito do 'Peer2Peer', "um programa mundial de combate à proliferação do discurso de ódio nos meios digitais, prevenindo assim a radicalização", adianta a UC.