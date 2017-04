Papa

A canonização dos pastorinhos de Fátima Jacinta e Francisco está apenas dependente do anúncio da data e do local, após o consistório de quarta-feira, no Vaticano, mas o processo prolonga-se há 67 anos.

Beatificados pelo papa João Paulo II, em Fátima, em 13 de maio de 2000, a canonização dos dois irmãos estava dependente da aprovação, pelo papa, do milagre que foi anunciado pela sala de imprensa da Santa Sé, a 23 de março.

Francisco e Jacinta faleceram ainda crianças, pouco depois de, com a sua prima Lúcia de Jesus (1907-2005), terem estado na origem do fenómeno de Fátima, entre maio e outubro de 1917.