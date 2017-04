Turquia/Referendo

A União Europeia instou hoje as autoridades turcas a "lançar investigações transparentes às alegadas irregularidades" apontadas pelos observadores internacionais ao referendo de domingo na Turquia sobre o reforço dos poderes do Presidente, que se saldou numa vitória do "sim".

Um dia depois de os observadores internacionais do referendo na Turquia terem concluído que o processo não pode ser considerado verdadeiramente democrático, entre outros motivos porque as duas partes não tiveram oportunidades iguais, o porta-voz da Comissão Europeia disse hoje que a União Europeia examinou "atentamente" os relatórios da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e do Conselho da Europa, e espera que as alegadas irregularidades sejam investigadas de forma transparente.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já afirmou que vai ignorar as conclusões dos observadores.