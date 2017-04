Brexit

As eleições antecipadas no Reino Unido, marcadas para 08 de junho, em nada alterarão os planos de Bruxelas para as negociações sobre o 'Brexit', disse hoje o porta-voz do presidente do Conselho Europeu.

"As eleições britânicas em nada alteram os nossos planos de uma União Europeia (UE) a 27", disse à AFP Preben Aaman, porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

As negociações sobre os termos do 'divórcio' entre o Reino Unido e a UE deverão arrancar em finais de maio.