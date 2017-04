Actualidade

O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou hoje a sete anos de prisão um ex-gerente bancário de 50 anos suspeito de ter burlado vários clientes do BPN, vendendo produtos financeiros como se fossem depósitos a prazo.

O arguido, que não assistiu à leitura do acórdão, foi condenado por 27 crimes de burla qualificada, 31 crimes de falsificação de documento e um crime de infidelidade. Em cúmulo jurídico, foi-lhe fixada uma pena única de sete anos de prisão, mas a soma das penas parcelares aplicadas ascendeu a 111 anos.

"A conduta deste senhor é extremamente grave porque contribui para que as pessoas comecem a guardar o dinheirinho debaixo do colchão outra vez, como os nós avós faziam. Portanto, descredibiliza o sistema financeiro português. É mais uma acha para a fogueira", disse o juiz presidente que, durante a leitura do acórdão, explicou que se deu como provado o "grosso" dos factos descritos na pronúncia.