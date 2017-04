Actualidade

O Centro de Alto Rendimento do Pocinho, projetado pelo arquiteto Álvaro Fernandes Andrade e situado no concelho de Vila Nova de Foz Côa, foi o vencedor do Prémio de Arquitetura do Douro, foi hoje anunciado.

O galardão foi hoje entregue pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, durante uma cerimónia realizada em São João de Tarouca, quando se assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

A Adega Alves de Sousa (Santa Marta de Penaguião), do arquiteto Belém Lima, e o Espaço Miguel Torga (Sabrosa), projetado pelo arquiteto Souto Moura, receberam menções honrosas.