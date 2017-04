Actualidade

A jovem de 17 anos com sarampo internada nos cuidados intensivos do hospital Dona Estefânia, em Lisboa, encontra-se ventilada, sob sedação e o seu estado clínico é instável.

"O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC) informa que uma jovem de 17 anos se encontra internada na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do CHLC - Hospital Dona Estefânia na sequência de uma pneumonia bilateral - complicação respiratória do sarampo", refere uma nota do centro hospitalar enviada à agência Lusa.

O hospital recorda que não é prática habitual emitir informação clínica pública sobre doentes internados e que só o faz agora, após autorização da família da doente, a título excecional.