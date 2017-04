Desporto

O treinador Nuno Manta Santos renovou hoje o contrato com o Feirense, da I Liga portuguesa de futebol, até ao final da temporada 2018/19.

A renovação do contrato de Nuno Manta Santos foi feita em conferência de imprensa, na qual esteve presente o presidente do conselho de administração da SAD do clube, Kunle Suname, que disse que este é "um dia histórico" para o Feirense, que, com este treinador, quer manter-se na I Liga.

Nuno Manta Santos substituiu José Mota no conjunto de Santa Maria da Feira após a 14.ª jornada do campeonato, numa altura em que o Feirense era 17.º e penúltimo, em lugar de despromoção.