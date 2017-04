Actualidade

Seis finalistas concorrem ao Prémio Novos Artistas Fundação EDP, no valor de 20 mil euros, que será atribuído em junho durante uma exposição coletiva de trabalhos dos candidatos, anunciou hoje a organização.

Nesta 12.ª edição do prémio, iniciativa bienal da Fundação EDP que visa revelar e apoiar as artes plásticas e visuais, foram selecionados os portugueses Ana Cardoso, Bernardo Correia, João Gabriel, Ana Guedes, Igor Jesus e a argentina Claire de Santa Coloma.

De acordo com a organização, foram recebidas 600 candidaturas pelos curadores: Ana Anacleto, curadora e coordenadora curatorial no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), Filipa Oliveira, diretora artística do Fórum Eugénio de Almeida, e João Silvério, curador de arte contemporânea e responsável pelo projeto EMPTY CUBE.