Actualidade

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, acusou hoje a chefe do governo britânico, Theresa May, de querer impor um 'Brexit' duro ao anunciar a realização de eleições legislativas antecipadas no Reino Unido para 08 de junho.

Numa declaração divulgada na sua conta na rede social Twitter, a líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP) pediu aos eleitores daquela região para "defenderem" a Escócia nas próximas eleições.

Nas últimas semanas, Nicola Sturgeon iniciou os procedimentos legais para convocar um segundo referendo sobre a independência da Escócia, por considerar que a região votou a favor da permanência britânica na União Europeia (UE) e porque rejeita um 'Brexit' duro, ou seja, a saída do Reino Unido do bloco europeu mas também do mercado único, da união aduaneira europeia e do Tribunal Europeu de Justiça.