Actualidade

A professora de História da Arte e investigadora Teresa Vale defende que um retrato de Frei Fonseca Évora (1690-1752) terá sido executado na década de trinta do século XVIII por uma das mais importantes artistas italianas da época.

O pequeno retrato oitocentista de Frei Fonseca Évora, pintado sobre marfim, - uma miniatura - é a obra que o Museu de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, pretende adquirir, por 10 mil euros, através de uma nova campanha pública de recolha de donativos lançada em 2016, e que ultrapassou na semana passada os seis mil euros.

O retratado, Frei José Maria da Fonseca Évora, nascido no Porto, foi um destacado franciscano do seu tempo, embaixador de Portugal no Vaticano, agente artístico, colecionador, mecenas e bispo da cidade natal.