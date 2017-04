Actualidade

As revelações feitas no Brasil pela operação Lava Jato, como subornos que teriam sido pagos para a aprovação de leis, são muito graves e poderão denotar uma alienação do próprio Estado, disse hoje o juiz Gilmar Mendes.

"Tudo o que está sendo revelado (pela Lava Jato) é muito sério. A ideia que determinadas medidas económicas foram aprovadas por conta de pagamentos (...), isso significa a alienação do Estado", declarou o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil.

A operação Lava Jato, tida como a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, investigava inicialmente a atuação de 'doleiros' (pessoas que vendem dólares no mercado paralelo), mas, posteriormente, passou a investigar também a corrupção na petrolífera estatal Petrobras, envolvendo políticos e outras empresas.