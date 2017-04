FMI/Previsões

O crescimento económico de 0,2% no Brasil, este ano, e de 1,7% em 2018 está dependente de o país conseguir lançar e implementar um conjunto de reformas ambiciosas na economia e na fiscalidade, considera o FMI.

"As perspetivas macroeconómicas do Brasil dependem da implementação de ambiciosas reformas estruturais económicas e fiscais", lê-se no World Economic Outlook, hoje divulgado em Washington.

O documento, que apresenta o estado da economia mundial na visão do Fundo Monetário Internacional (FMI), prevê um crescimento de 0,2% para o Brasil neste ano e uma aceleração para 1,7% no próximo ano, depois de três anos de recessão consecutivos.