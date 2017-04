Actualidade

Rui Jorge renovou por mais quatro anos com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mantendo-se à frente das seleções de sub-21 e olímpica até 2021.

"A decisão tomada pela direção da FPF garante a continuidade do responsável técnico dos sub-21 na fase final do Euro 2017, a disputar na Polónia, e nas fases de apuramento para o Euro 2019 e 2021. Na qualificação para o Euro 2019, Rui Jorge jogará igualmente a oportunidade de a Seleção Olímpica marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020", refere a nota publicada no site oficial da federação.

Além de Rui Jorge, também renovaram por mais quatro anos os outros três membros da equipa técnica: Romeu Almeida, Alexandre Silva e Fernando Brassard.