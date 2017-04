Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou ligeiramente as suas previsões para as contas públicas portuguesas, mas continua a prever défices em torno dos 2% até 2022, enquanto o Governo estima excedentes a partir de 2020.

De acordo com dados atualizados hoje depois da publicação das previsões económicas mundiais (o 'World Economic Outlook'), o FMI estima que Portugal apresente um défice orçamental de 1,9% este ano, prevendo que suba praticamente todos os anos até atingir 2,6% em 2022, último ano do período analisado.

Embora melhore as estimativas de fevereiro, quando concluiu a quinta missão de acompanhamento pós-programa a Portugal e previa défices de 2,1% e de 2,3% este ano e no próximo, respetivamente, o FMI mostra-se mais pessimista do que o Governo no médio prazo.