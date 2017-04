Actualidade

Os professores concentrados frente ao Ministério da Educação, em Lisboa, iniciaram às 15:50 uma marcha de protesto até S. Bento, com a hipótese de uma greve sempre presente.

"Renovar a profissão passa pela aposentação", "No ensino de qualidade não há lugar a precariedade" e "os professores andam estourados com horários tão carregados" são algumas das palavras de ordem entoadas pelos docentes, que transportam uma faixa com mais de 550 metros de comprimento.

A iniciativa, da Federação Nacional de Professores (Fenprof) passará pela Assembleia da República e seguirá para a residência oficial do primeiro-ministro, onde será entregue um documento.