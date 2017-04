Actualidade

O grupo parlamentar do PCP apresentou hoje um requerimento para ouvir na Assembleia da República o diretor-geral de saúde sobre os recentes casos de sarampo registados em Portugal.

"Entende o grupo parlamentar do PCP que a Assembleia da República não pode alhear-se desta problemática e, neste sentido, requer a presença do diretor-geral de saúde na comissão parlamentar de saúde", lê-se no texto.

Em Portugal, desde janeiro de 2017 e até ao fim do dia de segunda-feira, foram registados 21 casos confirmados de sarampo pelo Instituto Ricardo Jorge, havendo outros casos ainda em investigação.