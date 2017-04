Actualidade

O futebolista argelino Yacine Brahimi, do FC Porto, foi suspenso por dois jogos devido à expulsão no jogo com o Sporting de Braga (1-1), anunciou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o mapa de castigos da 29.ª jornada da I Liga, hoje divulgado pelo organismo, o extremo argelino foi suspenso na sequência de "gestos ameaçadores e reveladores de indignidade" e que lhe valeram a expulsão pelo árbitro Hugo Miguel aos 88 minutos, quando já estava no banco de suplentes, depois de ter sido substituído.

Num momento em que a partida estava interrompida, o internacional argelino, de 27 anos, "dirigiu-se ao quatro árbitro a gritar palavras de forma brusca e agressiva tendo encostado a sua face à face daquele", ainda que o teor do que terá dito Brahimi tenha sido "impercetível".