Actualidade

O Presidente da República manifestou-se hoje convicto de que a resolução do CDS-PP para levar a votos no parlamento os programas de Estabilidade e Nacional de Reformas não criará instabilidade e os documentos do Governo seguirão para Bruxelas.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas após ter encerrado na Fundação Calouste Gulbenkian a sessão de lançamento da reedição do livro "Portugal Amordaçado", da autoria de Mário Soares.

"Penso que, pela resolução do CDS-PP, não haverá problema para os programas de Estabilidade e Nacional de Reformas. Não será por aí que esses documentos não seguirão para Bruxelas e de tudo continuar - como importa que continue - para o Governo do país", declarou o chefe de Estado, depois de interrogado sobre a possibilidade de haver instabilidade política a prazo em Portugal.