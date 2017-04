Cidades

A Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos, que anualmente cede gratuitamente um terreno para a instalação dos divertimentos das Festas do Senhor de Matosinhos, quer este ano pela primeira 50% das receitas que daí advêm, divulgou hoje a autarquia.

Esta situação foi revelada hoje pelo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Eduardo Pinheiro, durante a reunião do executivo, que deixou claro que não irá ceder a “qualquer tipo de chantagem”.

“Lamento que a Misericórdia tenha feito esta exigência por carta escrita e que o tenha feito agora, a menos de um mês do início das festas”, disse.

As Festas do Senhor de Matosinhos, com mais de 600 anos de história, realizam-se entre 12 de maio e 11 de junho com organização da Associação Para a Animação da Cidade de Matosinhos (ANCIMA), cuja direção é composta pela câmara, Misericórdia e União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira.

Eduardo Pinheiro revelou que, após conversa com o atual provedor da Santa Casa, este disse-lhe que ia “pensar no assunto” e que abordaria a questão na reunião da ANCIMA, agendada para a próxima quarta-feira à tarde.

Se esta exigência se mantiver, a solução, disse o autarca, será mudar de local ou abdicar daquela parte da festa, ficando as consequências para quem toma este tipo de decisões.

O vice-presidente do município, com o pelouro da Cultura, e simultaneamente presidente da ANCIMA, frisou que o terreno é da Misericórdia, mas quem o infraestrutura para lá serem colocados os carrosséis é a ANCIMA, tratando das redes de água e esgotos, redes elétricas, segurança diária, policiamento e limpeza.

“Portanto, o somatório dos lucros não é total, há todas estas despesas associadas”, vincou Fernando Rocha.