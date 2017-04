Actualidade

Pelo menos três pessoas foram hoje mortas a tiro por um homem que já foi detido, na cidade californiana de Fresno, a cerca de 300 quilómetros de São Francisco, informaram os meios de comunicação social locais.

De acordo com as primeiras informações das autoridades, que até ao momento não classificaram o acontecimento como sendo um ataque terrorista, um homem disparou a sua arma várias vezes enquanto caminhava, pouco antes das 11:00 locais no centro de Fresno, uma cidade onde vivem cerca de meio milhão de pessoas.

O suspeito do tiroteio foi detido depois de deixar as vítimas mortais em três sítios diferentes.