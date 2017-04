Actualidade

Fonte da Organização das Nações Unidas (ONU) informou hoje que as 16 pessoas, colaboradoras da instituição, que tinham sido feitas reféns num campo de refugiados no leste do Congo, foram libertadas ilesas.

O departamento da ONU para as missões de paz adiantou, em comunicado, que "o campo está calmo e sob o controlo total" das suas forças.

Refugiados, desarmados, do Sudão do Sul fizeram reféns entre os membros do 'staff' da ONU ao início da terça-feira, na base de Munigi, na província congolesa do Kivu do Norte, exigindo transferência para outro país do leste africano para evitar o seu regresso forçado ao Sudão do Sul, adiantou a missão da ONU no Congo.