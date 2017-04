Actualidade

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou hoje que o país vai "reforçar a presença na Ásia-Pacífico e estará "sempre com escudo e espada preparados", num discurso no porta-aviões USS Ronald Reagan, no Japão.

O "número dois" da Administração de Donald Trump sublinhou a força da aliança entre os Estados Unidos e o Japão, e voltou a alertar que Washington responderá de forma "eficaz e esmagadora" a qualquer ataque, em especial da Coreia do Norte, durante o segundo e último dia da visita ao Japão.

"A Coreia do Norte é atualmente a ameaça mais urgente e grave para a paz e a liberdade na região", destacou Pence, durante a visita ao porta-aviões de propulsão nuclear "Ronald Reagan", estacionado no porto da base japonesa de Yokosuka, o maior quartel marítimo norte-americano na região.