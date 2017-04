Actualidade

As autoridades das Filipinas elevaram hoje para 32 o número de mortos no acidente com um autocarro na terça-feira em Carranglan, a cerca de 100 quilómetros a norte de Manila.

Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas, disseram as autoridades.

O autocarro, em que viajavam cerca de 70 essoas apesar de a capacidade ser de 45, desviou-se da estrada e caiu por uma ravina de 24 metros de altura, no centro da ilha de Luzón.